Казань, 22 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина. В пятом финальной серии он одержал победу над московским ЦСКА со счётом 1:0.

Photo.khl.ru Кубок Гагарина

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер в начале третьего периода.

«Ак Барс» выиграл финальную серию Кубка Гагарина со счётом 4:1.

Эта победа стала для казанского клуба третьей в истории турнира, что является рекордом для Континентальной хоккейной лиги. Ранее «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в 2009 и 2010 годах.

Отметим, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выиграл Кубок Гагарина в третий раз. А для форварда Даниса Зарипова этот кубок стал пятым по счёту.

Кубок Гагарина. Финал. 5-й матч.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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