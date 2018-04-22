Лондон, 22 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч в рамках ½ финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Саутгемптон». Матч завершился уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

В начале второго тайма форвард сборной Франции Оливье Жиру открыл счет, замкнув ассист Эдена Азара — 1:0. Через 36 минут Мората удвоил преимущество в счете после навеса Сесара Аспиликуэты — 2:0.

Статистика матча («Челси"/"Саутгемптон»)

Удары 12/6

Удары в створ 5/2

Владение 57%/43%

Фолы 5/14

Составы на матч:

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Эмерсон, Фабрегас, Канте, Азар, Мозес, Виллиан, Жиру.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Есида, Худт, Бертранд, Беднарек, Ромеу, Лемина, Хейбьерг, Лонг, Остин.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Есида — 40, Ромеу — 50, Лемина — 55, Худт — 65.

Голы: Жиру 46 — 1:0, Мората 82 — 2:0.