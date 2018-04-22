Дубль Мусы принес «ЦСКА» волевую победу над «Краснодаром»
Москва, 22 апреля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч в рамках 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Краснодар». Матч завершился волевой победой «красно-синих» со счетом 2:1.
В дебюте второго тайма российский опорный полузащитник Юрий Газинский открыл счет, замкнув разрезающую передачу Вандерсона Масиэла — 0:1. Через 20 минут скоростной нигерийский форвард Ахмед Муса сравнял счет, мощно пробив в ближнюю «девятку» — 1:1. В конце матча Муса оформил дубль и принес «армейцам» минимальную победу — 2:1. В роли асситента выступил Федор Чалов.
Статистика матча («ЦСКА"/"Краснодар»)
Удары 15/10
Удары в створ 8/3
Владение 54%/46%
Фолы 8/18
Набрав 51 очко «ЦСКА» поднялся на 2-ю строчку. «Краснодар» с 47-ю очками остался на 5-й позиции.
Составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Березуцкий, Фернандес, Головин, Бистрович, Кучаев, Муса, Чалов.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Клаессон, Мамаев, Шатов, Перейра, Масиэл.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Кучаев — 21, Мамаев — 44.
Голы: Газинский 53 — 0:1, Муса 73 — 1:1, Муса 85 — 2:1.