Москва, 22 апреля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч в рамках 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Краснодар». Матч завершился волевой победой «красно-синих» со счетом 2:1.

Дмитрий Садовников Ахмед Муса в составе ЦСКА

В дебюте второго тайма российский опорный полузащитник Юрий Газинский открыл счет, замкнув разрезающую передачу Вандерсона Масиэла — 0:1. Через 20 минут скоростной нигерийский форвард Ахмед Муса сравнял счет, мощно пробив в ближнюю «девятку» — 1:1. В конце матча Муса оформил дубль и принес «армейцам» минимальную победу — 2:1. В роли асситента выступил Федор Чалов.

Статистика матча («ЦСКА"/"Краснодар»)

Удары 15/10

Удары в створ 8/3

Владение 54%/46%

Фолы 8/18

Набрав 51 очко «ЦСКА» поднялся на 2-ю строчку. «Краснодар» с 47-ю очками остался на 5-й позиции.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Березуцкий, Фернандес, Головин, Бистрович, Кучаев, Муса, Чалов.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Клаессон, Мамаев, Шатов, Перейра, Масиэл.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Кучаев — 21, Мамаев — 44.

Голы: Газинский 53 — 0:1, Муса 73 — 1:1, Муса 85 — 2:1.