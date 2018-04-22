Киев, 22 апреля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. После введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом выросла «ценность» украинского паспорта. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

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«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley&Partners, — написал глава государства. — Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Согласно введенному режиму, граждане Украины смогут находиться с туристической целью в странах Шенгенской зоны без виз до 90 дней.

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