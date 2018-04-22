Красногорск, 22 апреля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Более 450 поваленных после урагана деревьев убрали с дорог Подмосковья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области 22 апреля. Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, дорожные службы продолжают ликвидировать последствия урагана, начавшегося в регионе 21 апреля.

Иван Шишкин. Бурелом. Деревья, поваленные ветром. 1888

«За минувшие сутки и прошедшую ночь с региональных дорог вывезено свыше 450 упавших деревьев. Большая часть повреждений зафиксирована на Западе области. В Можайском районе, в г.о. Истра, в г.о. Руза ураган повалил на автодороги свыше 150 деревьев, которые к настоящему времени распилены и вывезены. Стихия повредила также 11 дорожных знаков и два автобусных павильона. В работах по ликвидации последствий урагана было привлечено свыше 170 дорожных рабочих и более 70 единиц спецтехники», — сообщил Тресков.

Добавим, сейчас движение транспорта по региональной сети автодорог Подмосковья осуществляется в штатном режиме. Дорожные службы региона продолжают обследование подведомственной сети на предмет поваленных деревьев и сломанных элементов дорожной инфраструктуры. Минтранс Подмосковья рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными при движении около деревьев, линий электропередач, рекламных конструкций. Сильный ветер с порывами до 17 м/с сохраняется в регионе и в воскресенье 22 апреля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Москве и Подмосковье действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. Во время урагана пострадали 18 человек. В Москве смертельные травмы получила 12-летняя девочка — на неё упал мусорный контейнер, также погиб житель Московской области — мужчину придавило строительным вагоном. 16 человек остаются в больницах Москвы, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжёлое.

Кроме того, были частично обесточены 48 населённых пунктов Подмосковья в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминский, Руза, Одинцовском районе.

Читайте подробнее: Из-за урагана в ЦФО обесточены около 900 населенных пунктов

Читайте подробнее: Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве