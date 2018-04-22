Екатеринбург, 22 апреля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Свердловской области не ко всем памятникам Ленину возложили цветы в честь дня рождения вождя мирового пролетариата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник Ленину возле Свердловского инструментального завода. Фото 22 апреля 2017 года.

Так, в городе Первоуральске к памятнику Ленину на площади Победы, у подножия которого размещён «кемеровский» мемориал, цветы возложили. Игрушки, которые жители города принесли в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» людях, не стали помехой.

А вот памятник Ленину, расположенный в районе клуба имени Ленина, на улице Комсомольской, остался без цветов и без венков. По крайней мере, ближе к вечеру 22 апреля не было заметно ни следа от них.

В Екатеринбурге традиционно возложили цветы к памятнику Ленину на площади 1905 года. Но в столице Среднего Урала это не единственный монумент вождю. Ещё один находится на улице Фрунзе, 35а, возле здания Свердловского инструментального завода. Возложили ли к нему цветы и венки нынешним 22 апреля, неизвестно, но год назад, 22 апреля 2017 года, корреспондент ИА REGNUM посетил этот памятник и не обнаружил никаких признаков праздника.

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Напомним, сегодня Владимиру Ильичу Ленину исполнилось бы 148 лет. Традиционно в разных городах к памятникам, воздвигнутым в честь него, возложили цветы и венки. Также прошли митинги.

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