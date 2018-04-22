Салехард, 22 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. У жительницы Салехарда в аэропорту «Пулково» были похищены брендовые швейцарские часы стоимостью без малого миллион рублей. Роскошная вещь, как выяснилось, была похищена у неё во время предполётного досмотра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

GuySie Часы Rolex швейцарского производства

К сотрудникам транспортной полиции в аэропорту «Пулково» обратилась 53-летняя жительница Ямала с сообщением о хищении дорогостоящих часов, стоимостью свыше 900 тыс. рублей. Довольно скоро был выявлен подозреваемый: пассажир, вылетающий вместе с супругой сообщением «Санкт-Петербург — Ставрополь».

Установлено, что во время прохождения предполетного досмотра пассажир обратил внимание на роскошный аксессуар в ящике для вещей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил женские наручные часы себе и проследовал на посадку. Каково было его удивление, когда спустя десять дней, возвращаясь в Санкт-Петербург, он встретил полицейских прямо у трапа самолёта. Выяснилось, что часы он уже успел подарить жене.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Транспортные полицейские «Пулково» отмечают, что месяц назад 45-летний гендиректор одной из компаний Санкт-Петербурга в комнате общего пользования обнаружил оставленный на раковине смартфон и не погнушался его присвоить. Владелица смартфона также обратилась в полицию. Мужчину за «находку» сейчас обвиняют в краже.

Отметим, что в августе 2017 года Верховный суд дал разъяснения, что взять чужую бесхозную вещь в общественном месте равносильно краже. Жительница Карелии взяла чужой телефон в холле поликлиники и была наказана судом на 100 часов обязательных работ. Даже оставленная без присмотра вещь продолжает принадлежать владельцу. Находку лучше сдать в полицию.