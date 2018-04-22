Хабаровск, 22 апреля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Футболисты клуба «СКА-Хабаровск» на своем поле уступили московскому «Динамо» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 22 апреля в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.

Fcdynamo.ru Футбольный «Динамо Москва» празднуют победу

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Александр Ташаев, который забил единственный мяч на 69-й минуте.

После двадцати семи матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 13 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 0:1.

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