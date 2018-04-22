Екатеринбург, 22 апреля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду, а на севере региона осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Джорджоне. Буря (фрагмент). 1506-1508

Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными. В частности, при ухудшении погодных условий необходимо плотно закрыть окна и не покидать жилище без особой необходимости. Не следует парковать машины вблизи деревьев или рекламных конструкций. Также при выходе на улицу следует держаться дальше от линий электропередач, а в случае обрыва проводов не приближаться к ним. Также не стоит прятаться от непогоды у стен домов, под деревьями или за остановками общественного транспорта или в недостроенных зданиях.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее непогода разыгралась в Москве и Московской области. Пик шторма пришёлся на ночь с 21 на 22 апреля. Порывы ветра достигали скорости 25 метров в секунду. Из-за стихийного бедствия погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, а ещё 16 человек попали в больницы. Сообщается о нескольких десятках поваленных деревьев, упавших рекламных щитах, помятых машинах.