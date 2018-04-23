Москва, 23 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. 23 апреля заседание Совета Думы под председательством Вячеслава Володина пройдет в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Совет Думы обсудит вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ».

Kremlin.ru Ямал СПГ

В заседании примут участие руководители фракций Госдумы, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО «НОВАТЭК».

В ходе поездки депутаты Госдумы ознакомятся с работой объектов «Ямал СПГ» — завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта.

Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта — одна из важнейших опорных точек Северного морского пути — кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.