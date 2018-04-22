Вашингтон, 22 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Информация об уступках США в переговорах с КНДР не соответствует действительности. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

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«Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они не уступили ни в чем, — написал глава Белого дома. — Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний».

Трамп также добавил, что до решения ядерной проблемы КНДР еще далеко.

«Может быть, все получится, может быть, — нет, время покажет, — написал президент США. — Но то, что я делаю, должно было быть сделано уже давно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и прекратит пуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля.

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