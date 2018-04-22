Донецк, 22 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В ДНР восстановили работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

«Сегодня (22 апреля) после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску ДФС возобновлена работа ДФС в полном объеме, — сказал Якубов. — (…) Запущены все мощности станции».

По его словам, технический процесс запуска станции прошел в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донецкая фильтровальная станция находится в «серой зоне» и из-за этого регулярно попадает под обстрелы. При этом ВСУ, обстреливающие станцию, не гнушаются вести огонь по простым рабочим.

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Так, в марте ВСУ обстреляли автобус с работниками станции и грузовик, в котором находились химвещества для очистки воды на станции. Позже, 17 апреля, ВСУ обстреляли колонну автомобилей с рабочими станции.

Руководство ДФС приняло решение «заморозить» работу станции, поскольку персонал постоянно подвергается опасности.

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