Анкара, 22 апреля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. МИД Турции в пятницу вечером, 20 апреля, заявило, что высказывание официального представителя госдепа США относительно намерения Турции провести досрочные выборы в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП) является неприемлемым, назвав его «вмешательством во внутренние дела», сообщает Синьхуа.

Цитата из х/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Лопнувшее терпение

Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на днях заявила, что в условиях режима ЧП Турции будет трудно провести свободные, честные и прозрачные выборы. В связи с этим МИД Турции в письменном заявлении отметило, что данное высказывание является неприемлемым, назвав его вмешательством в государственную волю Турции.

В заявлении подчеркивается, что действие режима ЧП нацелено на борьбу с терактами, угрожающими единству и существованию страны. МИД подвергло критике некоторые страны, которые «с одной стороны, заявляют о поддержке демократии и правопорядка, а с другой стороны, применяют к Турции двойные стандарты, публикуя предвзятые высказывания».

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в пятницу раскритиковал США за эти высказывания.

Напомним, Великое национальное собрание Турции на голосовании 18 апреля приняло представленное правительством предложение о продлении режима ЧП с 19 апреля еще на три месяца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 апреля объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. Синьхуа напоминает, что согласно предварительному плану, выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.