Калуга, 22 апреля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Калужской области ликвидируют последствия мощного урана, обрушившегося на центральную Россию 21 апреля. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Калугаэнерго» Наталья Копоня, к концу дня энергетикам удалось отработать большинство заявок потребителей о нарушении электроснабжения. Однако в ночь на 22 апреля последовала вторая волна циклона, которая спровоцировала новые локальные отключения.

Kaluganews.ru Последствия урагана

Оперативный персонал филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» продолжает работы по восстановлению электроснабжения потребителей, нарушенного мощнейшим атмосферным фронтом с порывами ветра до 25 м/с. В настоящее время энергетики восстанавливают две воздушные линии 10 кВ. Также для вырубки угрожающих падением деревьев линии кратковременно выводятся для безопасного производства работ.

От потребителей поступило 278 заявок о нарушении электроснабжения по сети 0,4 кВ. Все они отрабатываются в оперативном режиме. Больше всего заявок зафиксировано в Боровском, Жуковском, Спас-Деменском, Медынском районах и пригородах Калуги.

«В восстановительных работах задействовано 68 бригад, в составе 320 человек, 75 единиц техники. Для временного электроснабжения потребителей используются РИСЭ. В районах электросетей созданы временные информационные центры для обеспечения максимальной информированности потребителей. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами», — подчеркнула Наталья Копоня.

Между тем, по информации пресс-службы администрации Обнинска Калужской области, в наукограде активно ведётся устранение последствий грозового фронта, прошедшего 21 апреля. По предварительным данным, пострадавших нет. Вечером 21 апреля и с утра 22 апреля сотрудники муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» по результатам объезда городских территорий и по заявкам жителей освобождали от поваленных деревьев проезды и проходы. Упавшие деревья распилены и будут вывезены 23 апреля. Более двух десятков деревьев пострадали в Городском парке — для наведения порядка парк будет закрыт до четверга. Также силами трех бригад МПКХ идет очистка улиц города от разнесенного ураганным ветром мусора, освобождаются урны и демонтируются деформированные основания дорожных знаков, работы по их восстановлению также начнутся 23 апреля. В жилом доме по ул. Кутузова, 23 в поселке Мирный с 9 утра 22 апреля работают представители застройщика: идёт демонтаж повреждённых балконных конструкций, после которого будет проведена уборка территории. В ближайшее время на объекте начнет работу экспертная группа, которая выяснит причины инцидента и сформирует перечень мер, направленных на недопущение подобных ситуаций в будущем. Все балконные конструкции будут восстановлены застройщиком.

Напомним, по данным Калужского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное», 22 апреля до конца дня в отдельных районах Калужской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода стала причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов в семи регионах Центрального федерального округа. Без электричества остались около 73 тыс. человек.

На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено электроснабжение в почти 900 населённых пунктов. Прошли дожди, снегопады, порывы ветра достигали 25−30 м/с.

Сильный порывистый ветер повалил 161 дерево на территории ЦФО. Травмы получили не менее 18 человек, двое пострадавших скончались от полученных травм.