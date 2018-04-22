Ереван, 22 апреля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах) опубликовало видео скопления азербайджанских войск на передовой.

Стопкадр из видео

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 апреля Минобороны Азербайджана назвало ложным и направленным на отвлечение внимания общества Армении сообщение Минобороны Республики Арцах об активности азербайджанских войск на передовой. Реакция Баку полностью умещается в тактику военно-политического руководства этой страны, говорится в сообщении, оценили в Степанакерте. В связи с этим ведомство представило видео с активными перемещениями азербайджанских войск на передовой.