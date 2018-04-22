Тула, 22 апреля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 22 апреля на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счетом 3:3.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба. У гостей мячи забили Леандро Паредес и Далер Кузяев (дубль).

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Тульский «Арсенал», набравший 36 баллов, находится на шестой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:3.

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