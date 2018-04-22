Москва, 22 апреля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Белорусские авторы ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец, осужденные в Минске на 5 лет заключения за высказывание своих пророссийских взглядов с отсрочкой на три года, попали в шорт-лист номинантов на вручение премии Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины. Об этом сообщили ИА REGNUM в оргкомитете конкурса.

REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко

Отмечается, что из заявленных 120 претендентов, отобраны 65 номинантов. Это журналисты, публицисты, блогеры, общественные деятели, правозащитники, книгоиздатели и кинематографисты.

Напомним, что международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины был учрежден в сентябре 2015 года рядом украинских и российских журналистов и общественных деятелей в честь украинского журналиста, публициста и писателя Олеся Бузины. Как отмечают представители оргкомитета, общая мировоззренческая направленность конкурса — антифашизм, антинацизм, интернационализм, противодействие насилию и народная поддержка единства славянского мира. Его лозунгом стали слова Бузины «Не бойтесь быть честными!», сказанные им во время выступления в одной из телепередач.

Первая церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса состоялась в годовщину убийства Олеся Бузины националистами в апреле 2016 года. Награды получили 20 человек: 11 с Украины и девять — из России, Белоруссии и Эстонии.

Тогда победителями стали Чарльз Баусман (США), Ирина Лашкевич (Украина, Одесса), Павел Губарев (ДНР), Сергей Шаргунов (Россия), Иосиф Кобзон (Россия-Украина), Андрей Меркурьев (Россия), Лариса Шеслер (Украина, Николаев), Поль Морейра (Франция), Иван Славинский (Украина, Киев) и Петр Толочко (Украина, Киев). Все они вошли в состав Оргкомитета конкурса.

Вторая церемония награждения победителей конкурса состоится в июле 2018 года.

Напомним, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец на страницах ИА REGNUM и нескольких других российских интернет-изданий выступали против роста национализма и агрессивной русофобии в республике и высказывали критику в адрес белорусских властей не только из-за взятого ими курса на сближение с Западом в ущерб союзническим отношениям с Россией, но и за покровительство русофобии местных необандеровцев.

В результате чего за свою пророссийскую позицию они были обвинены в экстремизме и разжигании национальной вражды. 2 февраля 2018 года минский городской суд признал их виновными и приговорил к пяти годам заключения по статье 130 УК Белоруссии с отсрочкой на три года и отпустил под подписку о невыезде.

ИА REGNUM, как и прежде, считает дело полностью сфальсифицированным и бездоказательным, а политическое преследование публицистов за их гражданскую позицию только подтверждает поддержку властями республики русофобии местных необандеровцев, по навету которых и были арестованы журналисты, и потворствует дальнейшему росту русофобских настроений в Белоруссии.

Журналисты подали жалобы на приговор, которые Верховный суд страны рассмотрит 29 мая 2018 года.