Южно-Сахалинск, 22 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. На открытии, в уютном маленьком зале собралось большое количество людей, представители законодательной власти, министерства обороны, общественных организаций и сотрудники сахалинских музеев.

Артём Бандура Открытие музея поисковиков

Вступительное слово взял руководитель ЦТВС, Дмитрий Третьяков: «Когда к нам обратились поисковики с просьбой предоставить помещение под офис организации, я конечно же согласился, тем более было принято решение сделать и музейную комнату. Я сам не ожидал, что все будет сделано так красиво и профессионально, и мне очень жаль, что так мало места. На большей площади экспозиции смотрелись бы по-другому».

Тем не менее, активисты смогли на предоставленных квадратных метрах разместить витрины с экспонатами и стенды с информацией по тем направлениям, по которым они ведут свою работу. Это исследование событий русско-японской войны 1904−1905 гг, поисковые работы на местах сражений августа 1945 года, экспедиции на места гибели военных самолетов. В больших витринах несколько сот экспонатов, обнаруженные на Сахалине и острове Шумшу. На стенах стенды, посвященные погибших летчикам и боевым операциям по защите и освобождению Сахалина и Курильских островов. На потолке, во всю площадь, советский самолет Ла-5 в боевом пикировании.

На открытие музея присутствовал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

«Таким людям низкий поклон, честь и слава. Все, что вы находите, свято. Создание комнат боевой славы, музеев необходимо выводить на системный уровень, поддерживать всеми силами. И мы будем помогать бюджетным финансированием, личным участием. Ко всем поисковикам я отношусь с большим уважением, три года назад активисты «Поискового движения России» нашли место захоронения моего деда, погибшего в августе 1942 года под Сталинградом» — поделился Андрей Хапочкин.

«Изначально мы хотели поставить в этой комнате мобильные витрины, с которыми ездили по школам, повесить несколько стендов — и все на этом. Но аппетит приходит во время еды, решили делать все основательно. День за днем собирались после работы, готовили экспозиции, консультировались с музейными работниками по поводу правильного оформления, чтобы было красиво и понятно посетителям, — рассказал Артем Бандура, руководитель регионального отделения «Поисковое движение России».

«Помимо непосредственно витрин с экспонатами и стендами на стенах, у нас есть проектор и экран, который убирается под потолок, колонки по всему периметру помещения. Все это необходимо для встреч со школьниками и студентами, показывать им нашу работу, также различные видеофильмы патриотической направленности» — продолжает свой рассказ руководитель сахалинских поисковиков.

Есть в музее и предметы, к которым можно прикоснуться. Это фрагменты различных самолетов, лопасть винта, руль глубины, обшивка фюзеляжа, с нанесенными на ней через трафарет бомбами, указывающие на количество боевых вылетов.

На отдельной полке, расположены модели самолетов, места катастроф которых уже отработали поисковики.

Всех входящих в комнату, встречает манекен в полном обмундировании, которое будет меняться время от времени. Со времен русско-японской войны 1905 года, до августа 1945. Чтобы посетители смогли увидеть в чем и с чем в руках защищали Сахалин более 10 лет назад, и в чем его освобождали спустя 40 лет.

Также, на открытии музея был дан старт общероссийскому проекту «Судьба солдата», в его рамках, в офисе открывается общественная приемная, которая будет работать по субботам и воскресеньям, с 11 до 17 часов. Все желающие смогут обратиться, чтобы узнать судьбу своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и не вернувшихся домой, погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Также, в рамках проекта планируется оказание помощи в поиске документов о награждении участников Великой Отечественной и Второй Мировой войн.

В финале открытия поискового музея руководитель сахалинского отделения «Российского Союза ветеранов» Владимир Кайдаш наградил троих сахалинских поисковиков — Артема Бандура, Алексея Охрименко и Михаила Хашбу — памятными знаками «За отличие в поисковом движении». Еще две награды позже будут вручены Марии Стреляевой из Северо-Курильска и Сергею Радченко из Смирных.