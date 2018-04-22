Лондон, 22 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Экс-агент ФСБ России с позывным «Гордон» может быть причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

По версии следствия, 54-летний мужчина якобы использовал несколько псевдонимов, в том числе имя «Михаил Савицкис».

Источники не исключают, что подозреваемый уже мог вернуться из Великобритании в Россию. Всего же за отравлением Скрипалей могли стоять шесть человек, полагают полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском Солсбери были обнаружены на скамейке в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, незамедлительно обвинил в причастности к данному делу Москву.

По версии британской стороны, потерпевших отравили боевым веществом «Новичок», разработки которого якобы осуществлялись еще в СССР.

Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

Читайте также: Лавров: «Новичок» состоял на вооружении США

А также: Яковенко: Эксперты ОЗХО не соблюдали протокол при работе по делу Скрипалей