Ереван, 22 апреля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Армении распространила заявление о том, что депутаты Национального собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны по подозрению в организации несанкционированных акций протеста. О задержании депутатов в установленном законом порядке уведомлен председатель парламента Армении.

Photolure Задержание Никола Пашиняна

Согласно сообщению Генпрокуратуры, депутаты «были задержаны в момент совершения общественно опасных действий, которые проявились в том, что в нарушение установленного законом РА «О свободе собрания» порядка с 13 апреля организовали и провели митинги, проигнорировав установленные мэрией Еревана ограничения. А с 19-го по 22 апреля в различных административных районах Еревана организовали и провели собрания, о которых не уведомили в установленном законом порядке полномочный орган».

Прокуратура отмечает, что «в ходе незаконных собраний, в том числе шествий, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, действующие по их указке люди периодически и грубо нарушали ряд положений закона РА «О свободе собраний», в частности, препятствовали свободному входу и выходу в здания и прилегающие к ним строения и другие территории, не предприняли необходимые меры для обеспечения нормального хода собрания, не уведомили его участников о требовании полиции прекратить митинг».

«Более того, в ходе незаконных собраний, в том числе шествий, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян периодически призывали участников собрания и других лиц перекрывать улицы города, блокировать входы в здания государственных органов, врываться в указанные здания и территории, находящиеся под особой охраной, парализовать их работу», — говорится в сообщении.

«Во исполнение этих призывов организаторы и участники собрания периодически и на длительное время перекрыли ряд проспектов и улиц и другие транспортные развязки, блокировали входы в здания государственных органов, органов местного самоуправления и частных организаций, препятствовали их работе, применили насилие в отношении полицейских и других лиц, что привело к несоразмерному ограничению прав людей или интересов общества».

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Около Шенгавитского отделения полиции Еревана собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требуют освободить задержанных. При это место, где содержится лидер оппозиции Никол Пашинян держится в секрете. О его местонахождении не знают ни семья Пашиняна, ни адвокаты.

По мнению армянских правозащитников, депутаты парламента Армении были задержаны с грубым нарушением Конституции, так как они пользуются депутатской неприкосновенностью и могут быть задержаны лишь на месте преступления. При этом, как отмечают правозащитники, в момент задержания депутаты возглавляли мирное шествие и никаких преступлений не совершали.

Согласно закону, в течение 72 часов задержанным должно быть предъявлено обвинение, и генпрокурор должен просить разрешения парламента для их ареста, либо депутаты должны быть освобождены.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в столице Армении сохраняется крайне напряженная ситуация. Сторонники оппозиции перекрыли ряд центральных улиц, полиция уже задержала около 200 участников акций протеста.

Утром 22 апреля состоялась встреча лидера оппозиционного движения против премьерства Сержа Саргсяна с самим Саргсяном.

Встреча продлилась всего несколько минут. Саргсян отказался вести «переговоры» о своей отставке, как это потребовал лидер оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу.

Спустя час после встречи Пашинян был задержан. Учитывая все предыдущие события и слова Сержа Саргсяна во время встречи с Пашиняном о том, что последний не извлек уроков из событий 1 марта, аналитики делают предположение, что для сохранения власти Серж Саргсян сделал шаг к диктатуре.

Сценарий перехода Армении к авторитаризму крайне велик, считает руководитель центра «The Armenian Interest», американист, колумнист журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арег Галстян.

«Если власти подавят народ силой, это может привести к крайне негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Первое — Ереван может лишиться поддержки Запада, что означает поиск иных внешних центров обеспечения легитимности и финансовой поддержки», — написал Галстян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что если в Армении прольется кровь собственного народа, то это приведет к полной десуверенизации страны.

Но, если власти все же решатся на подобный шаг, это станет общенациональной точкой невозврата. В дальнейшем придется закручивать гайки, уничтожать ростки гражданского общества, увеличивать численность силовых структур, глушить свободу слова и вести нацию к пропасти (хотя мы уже давно к ней идем). Сегодня идет не только столкновение народа с властью, но и борьба прошлого с будущим», — написал Галстян.