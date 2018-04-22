Три человека погибли в ДТП в Иркутской области
Иркутск, 22 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Иркутской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МВД региона Игорь Медведев.
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Столкновение на дороге
ДТП произошло в воскресенье, 22 апреля, в Шелеховском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще более 10 получили различные травмы.
«Виновником ДТП является водитель автомобиля Honda, — сообщил собеседник агентства. — Он выехал на встречную полосу».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
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