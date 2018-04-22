Киев, 22 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В центре Киева на майдане независимости прошел митинг в поддержку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая заключена в тюрьму в связи с обвинениями в подготовке серии террористических актов в правительственном квартале Киева. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

Сообщается, что митинг оказался немногочисленным — в нем приняли участие порядка 20 человек. Они принесли с собой плакаты со словами поддержки Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта депутата Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали при попытке вывезти из ДНР арсенал оружия. Перед допросом в СБУ Савченко обвинила власть в преступлениях против майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил в Раде, что Савченко планировала теракт в стенах парламента с применением боевых гранат, миномета, а из «автоматов добивать тех, кто выживет».

Генпрокурор Луценко утверждает, что Савченко вербовала людей для этой серии терактов и давала соответствующие указания.

В итоге Савченко была задержана прямо в здании Верховной рады, а затем арестована судом. В тюрьме она объявила голодовку, однако для того, чтобы пройти допрос на полиграфе голодовку она временно прекратила.