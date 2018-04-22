Москва, 22 апреля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, которая скончалась в возрасте 83 лет накануне, 21 апреля, будет похоронена на Пятницком кладбище в российской столице 24 апреля. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба театра «Современник», где долгие годы служила актриса.

Цитата из х/ф «По семейным обстоятельствам». Реж. Алексей Коренев. 1978. СССР Нина Дорошина в роли оперной певицы

Напомним, Дорошина скончалась накануне после тяжелой продолжительной болезни. ей было 83 года.

Сообщается, что прощание с Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене театра «Современник» на Чистопрудном бульваре. Траурная панихида начнется в 11:00 по московскому времени.

В 14:00 пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище, на котором и будет похоронена Дорошина.