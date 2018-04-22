Москва, 22 апреля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов американской интернет-компании Google, поскольку компания позволяет мессенджеру Telegram использовать их, чтобы обходить блокировку. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

REGNUM Запретить нельзя разрешить?

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Именно в связи с этим в реестр запрещённой информации внесены ряд IP-адресов компании Google, которые, по данным ведомства, «используются Telegram для осуществления деятельности» в России.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в некоторых российских городах пользователям интернета стали недоступны ряд сервисов компании Google.

Стоит отметить, что 19 апреля компания Google решила закрыть доступ к технологиям, которые позволяют обходить блокировки.