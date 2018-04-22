Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Власти Петербурга вновь поддержали застройку огромной территории в районе парка Интернационалистов в Купчино, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Городская комиссия по землепользованию и застройке отказалась вернуть участку, ранее исключенному из состава парка, прежний статус. На этом настаивали некоторые депутаты городского парламента и местные жители, которые надеялись таким образом защитить парк от застройки.

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Как сообщили в Смольном, участок на проспекте Славы, предназначенный «для размещения океанариума», не следует переводить в зону ТР2, но вице-губернатор Игорь Албин поручил «взять под особый контроль реализацию данного проекта, в том числе Комитету по градостроительству и архитектуре в части рассмотрения архитектурно-планировочного решения».

Тем временем петербуржцы полагают, что под видом океанариума в зеленой зоне будет возведен обыкновенный торгово-развлекательный центр. Владельцы компании «Оптима» не скрывают, что планируют построить комплекс в 190 тыс. кв метров, где океанариум на 750 человек займет лишь 12% площадей. Все остальные помещения займут торговые павильоны, кинотеатр, зона экстремальных видов спорта и прочее.

На собрание инициативной группы о судьбе парка пришли около 500 человек, которые проголосовали за проведение общегородского референдума по этому вопросу. Теперь они готовят документы для Городской избирательной комиссии.

По закону, даже при нынешнем статусе обсуждаемой территории строить там можно только сооружения спортивной или культурной направленности. Однако, подчеркивают жители, более 50% площадей предполагаемого океанариума, согласно проекту, будет отведено под торговлю, иначе комплекс не окупится.

Ранее активисты предложили правительству отдать инвестору другой участок — пустующую территорию, которая должна была пойти под резервный стадион «Зенита» в Купчино, пока клуб не отказался от этой затеи.

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Однако губернатор Георгий Полтавченко заявил, что не считает возможной такую рокировку, потому что непостроенный стадион еще может понадобиться — если город подаст заявку на проведение летней Олимпиады 2032 или 2036 годов.