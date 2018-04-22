США, 22 апреля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В американском штате Теннеси мужчина открыл стрельбу в одном из придорожных кафе. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает местная полиция.

Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн. 2007. США Убийца

Сообщается, что стрельба была открыта в кафе сети Waffle House, недалеко от американского города Нэшвилл. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека, четверо получили ранения.

«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 03:25 по местному времени (11:25 мск). Посетитель выбил у него оружие», — сказано в сообщении, размещенном в официальном аккаунте местной полиции в Twitter.

При этом во время стрельбы нападавший был обнажен. С места происшествия он сбежал, полиция ведет поиски.