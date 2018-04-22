Москва, 22 апреля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Администрация мессенджера Telegram призвала российских пользователей принять участие в акции в поддержку свободного интернета. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 22 апреля, в официальном канале мессенджера.

Pxhere.com Бумажный самолётик

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера», — сказано в сообщении.

Напомним, что бумажный самолетик на синем фоне — официальная эмблема Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Роскомнадзор приступил к немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России по решению суда. Суть претензий российских властей к мессенджеру в том, что его владельцы отказались передавать в руки российских спецслужб средства для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны передать по действующему законодательству.

Несмотря на усилия Роскомнадзора блокировка Telegram пока успешно обходится пользователями.

Стоит отметить, что в России доля Telegram среди мессенджеров сравнительно невелика.