Санкт-Петербург встречает весну с танцами
Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. 22 апреля в Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир танцевального спорта «Кубок Губернатора». Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Нидерландов, Белоруссии, Албании, Латвии, Италии, Испании, Казахстана, Эстонии, Литвы, Израиля, США, Норвегии, Молдавии, а также с Украины. Международную судейскую коллегию представляли спортсмены более чем из 15 стран.
За три дня между собой успели посоревноваться все возрастные группы спортсменов в своих категориях и классах, также танцоры имели возможность принять участие в открытых классах со спортсменами самого высокого уровня.
На Кубке Губернатора были заявлены соревнования между молодёжью и юниорами, что позволило юным танцорам получить спортивные разряды Мастеров спорта и Кандидатов в мастера спорта.
Взрослые пары смогли выйти на паркет в категориях Rising Stars и в WDSF International Open (соревнованиях мировой классификации).