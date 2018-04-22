Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. 22 апреля в Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир танцевального спорта «Кубок Губернатора». Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Нидерландов, Белоруссии, Албании, Латвии, Италии, Испании, Казахстана, Эстонии, Литвы, Израиля, США, Норвегии, Молдавии, а также с Украины. Международную судейскую коллегию представляли спортсмены более чем из 15 стран.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парные танцы

За три дня между собой успели посоревноваться все возрастные группы спортсменов в своих категориях и классах, также танцоры имели возможность принять участие в открытых классах со спортсменами самого высокого уровня.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники соревнований показывают своё мостерство

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревновательный азарт

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по танцевальному спорту

На Кубке Губернатора были заявлены соревнования между молодёжью и юниорами, что позволило юным танцорам получить спортивные разряды Мастеров спорта и Кандидатов в мастера спорта.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования между юниорами

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования в юношеской категории

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования между юниорами

Взрослые пары смогли выйти на паркет в категориях Rising Stars и в WDSF International Open (соревнованиях мировой классификации).

Андрей Пронин ИА REGNUM Награждение победителей соревнований

Андрей Пронин ИА REGNUM Призёры соревнований