Париж, 22 апреля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. На северо-западе Франции на небольшом острове Мон-Сен-Мишель, на котором расположено одноименное бенедиктинское аббатство, была проведена эвакуация из-за того, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает France Info.

Benh LIEU SONG Остров Мон-Сен-Мишель

По данным местных властей, утром неизвестный мужчина заявил, что намерен напасть на полицию. Власти восприняли угрозы серьезно и провели эвакуацию.

«Он произнёс перед кафетерием совершенно конкретные угрозы в адрес полиции», — заявил местный префект Жан-Марк Сабате.

Сейчас полиция проверяет остров и ищет злоумышленника. Полиция задействовала вертолёт.