Москва, 22 апреля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

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Он заявил, что Москва категорически не согласна с новыми принципами кредитной политики Всемирного банка и в связи с этим не будет участвовать в докапитализации этой международной структуры.

Сторчак отметил, что крупнейшие и самые надежные заемщики банка — Индия и Китай из-за новой кредитной политики Всемирного банка также могут отказаться от поддержки этой организации.

Замминистра финансов РФ подчеркнул, что из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

«Логика основного акционера (США — ИА REGNUM ) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — пояснил Сторчак.

Он также напомнил, что практически все проекты Всемирного банка в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а ВБ, вообще-то как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

«Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе», — сказал Сторчак.

Более того, Всемирный банк ранее отказался от любых проектов на территории России.

«В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — задается риторическим вопросом Сторчак.

Напомним, 21 апреля глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что по итогам ежегодного собрания акционеров было принято решение мобилизовать дополнительные ресурсы для программ ВБ.

Планируется, что страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 миллиардов долларов, которые распределят между входящими в него организациями.

Кроме того, было заявлено, что ВБ сконцентрирует дополнительные ресурсы на программах в беднейших странах Африки и Латинской Америки, а также в государствах, переживающих экономический кризис.

«Здесь впрямую игнорируется факт, что Всемирный банк живет и зарабатывает за счет проектов, реализуемых в странах со средним уровнем доходов. И генерит банку прибыль Россия, Индия, Китай, а отнюдь не Буркина-Фасо и не какие-нибудь острова в Океании. Поэтому чем больше банк будет уходить в кредитование подобных стран — никто не говорит, что там не нужно работать, но должен быть баланс, — чем больше будет этот перекос, тем больше у банка будет проблем», — пояснил позицию России Сторчак.