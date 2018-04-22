Вашингтон, 22 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. По сообщению агентства Reuters все долларовые счета компании «Ренова» Виктора Вексельберга были заблокированы из-за новых американских санкций. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

Сообщается, что заблокированы все долларовые банковские счета, находящиеся под контролем «Реновы», речь идёт о сумме в $1,5 — 2 млрд. Ранее были заморожены некоторые зарплатные счета сотрудников «Реновы» в Швейцарии, однако после проверок их снова открыли.

По данным Reuters, Вексельберг очень рассчитывает на помощь швейцарских властей в решении деловых вопросов в условиях американских санкций. Известно, что швейцарские власти помогли концерну Sulzer, производящему промышленные машины и оборудование, выкупить акции на 5 млн долларов у попавшей под санкции «Реновы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля группа «Ренова» и её владелец Виктор Вексельберг попали под новые американские санкции. Вместе с ним под ограничения попали десятки российских граждан и российские компании, в частности «Русал».