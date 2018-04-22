Салехард, 22 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Закономерно, что самые состоятельные депутаты в ямальском парламенте — это газовые «генералы». Но гендиректор авиатранспортной компании «Ямал» оказался богаче всех: согласно декларации он является крупнейшим землевладельцем в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Дени. Капитал. 1920

«Собиратель земель» и «генералы»

Декларационная кампания показала: самыми состоятельными в ямальском парламенте являются представители партии «Единая Россия». Генеральные директора газодобывающих предприятий традиционно держат пальму первенства по благосостоянию.

Парламентарием Ямала с самыми высокими денежными доходами стал гендиректор ООО «Криогаз — Высоцк», многодетный отец Сергей Соловьёв, задекларировавший в 2017 году 120 млн рублей дохода. Годом ранее он обнародовал 78 млн рублей. Его владения — две квартиры на 130 и 215 кв. м, а также машиноместо. Тремя дорогими иномарками обладает его супруга.

Депутат Заксобрания ЯНАО, гендиректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно задекларировал в 2017 году 70,8 млн рублей дохода. Годом ранее его доход составлял 59,9 млн рублей. В его собственности две квартиры 147,8 и 89,9 кв. м, гаржный бокс и обширный автопарк — «Тойота Ленд Круизер 20», автомобиль «M20 Комби», мотоцикл «Харлей Дэвидсон», кроссовый мотоцикл «КТМ 450», два снегохода, снегоболотоход.

Ямальский парламентарий, гендиректор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Карякин задекларировал 65,2 млн рублей дохода за 2017 год. Годом ранее его доход составлял 59,9 млн рублей. В собственности Александра Карякина два земельных участка на 28 соток, два жилых дома, каждый из которых площадью более 300 кв. м, три квартиры и три гаража, нежилое помещение в долевой собственности. Также парламентарий владеет автомобилями «Лексус» и «Мазда», плюс снегоболотоходом.

Гендиректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск», депутат Заксобрания ЯНАО Игорь Крутиков заработал в 2017 году 63,8 млн рублей. Годом ранее депутат задекларировал 47,1 млн рублей доходов. 00Он владеет земельным участком на 50 соток, жилым домом на 700 «квадратов», квартирой на 160 кв. м, гаражом. Автомобиля не имеет, но его супруге принадлежит «Мерседес Бенц».

Гендиректор авиатранспортной компании «Ямал» Василий Крюк, который в парламенте ЯНАО заседает в комитете по промышленности, природопользованию и экологии, заработал за 2017 год 52,1 млн рублей. Годом ранее он задекларировал 20 млн рублей. Можно сбиться со счёта в его земельных владениях. В индивидуальной собственности у Василия Крюка 184 участка общей площадью 321 602 квадратных километра или 32 160 213 гектаров. Это половина Ямала по площади, две Тюменские (без автономных округов), полторы Свердловские области. В совместной собственности у Василия Крюка ещё пять земельных участков. Кроме того, ему принадлежит дом на 27 кв. м, два нежилых помещения площадью более 400 «квадратов», и квартира на 183 кв.м. Автотранспортом не владеет.

Отметим, что собственником авиатранспортной компании «Ямал» в 97,6% является правительство ЯНАО.

Хороша жизнь и на зарплате

Гораздо скромнее живут депутаты, получающие в Заксобрании ЯНАО зарплату. Причём вице-спикеры оказались гораздо состоятельнее председателя ямальского парламента.

Вице-спикер Павел Крюков задекларировал в 2017 году 51,1 млн рублей доходов. Годом ранее его доходы составляли 34,8 млн рублей. В собственности совместно с супругой у него квартира на 51 кв. м, и личная на 70,4 кв. м. Примечательно, что автомобилей в семье Крюковых нет.

Первый вице-спикер Виктор Казарин задекларировал доход за 2017 год в 37,1 млн рублей. Годом ранее его доходы составляли 24,5 млн рублей. У него два земельных участка в собственности на 18 соток, четыре квартиры. Три гаража, три нежилых помещения. Их движимости во владении автомобиль «Опель-Вектра», снегоход и снегоболотоход.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин задекларировал в 2017 году 27,3 млн рублей дохода, что выше показателя 2016 года в 18,8 млн рублей. Он владеет и совладеет тремя земельными участками площадью порядка 15 соток. Жилым домом на 294 кв. м и просторным гаражом, куда вмещается его солидный автопарк: «Ниссан патруль», снегоход. Автоприцеп, моторная лодка «Салют» и «Судзуки» супруги. Также Сергей Ямкин приобрёл в 2017 году моторное судно HARBERCRAFT 2075 WHITEWATER STINGRE.

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов задекларировал в 2017 году 23,2 млн рублей дохода. В 2016 году его доход составлял 14,7 млн рублей. В его собственности — земельный участок на 18 соток, два жилых дома на 189 кв. м и 55 кв.м. Автомобилей у Марата Абдрахманова и его супруги нет, но имеется машиноместо на 16 кв.м.

Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Елена Зленко задекларировала 21,8 млн рублей дохода. В 2016 году её доходы были существенно ниже — 14,2 млн рублей. В её собственности два земельных участка на 25 соток, жилой дом на 252 кв м, 1/3 квартиры и личная квартира на 120 кв. м, гараж, где есть куда поставить её два «Мицубиси Паджеро» и «Киа Джет».

Напомним, доход губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина в 2017 году составил 23, 6 млн рублей. За 2016 год он задекларировал 20 млн рублей. Рост доходов губернатора в его пресс-службе пояснили выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. Примечательно, что движимое и недвижимое имущество у губернатора ЯНАО в собственности отсутствует. Трёхкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 кв. м принадлежит его жене и детям.