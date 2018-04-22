Екатеринбург, 22 апреля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошёл митинг, посвящённый 148-й годовщине со дня рождения основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Мероприятие состоялось на Площади 1905 года возле памятника выдающемуся русскому политику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Екатеринбург. Митинг на Площади 1905 года

На митинге присутствовали представители левых политических организаций и партий. В ходе мероприятия общественники возложили цветы к памятнику Ленину.

«Владимир Ильич Ленин выдающийся политик, который поистине изменил не только Россию, но и весь мир. Ему удалось сплотить вокруг себя партию большевиков, а в тяжёлый для страны период они уберегли Россию от полного распада, одержали победу в Гражданской войне и начали стремительное, прорывное развитие государства, которое к середине XX века стало сверхдержавой. Именно потому, что страна трудящихся СССР стала первым в мире социальным государством, правительства капиталистических стран были вынуждены идти на постоянные уступки перед рабочими», — заявил один из участников митинга.

После митинга представители представители левых политических организаций и партий намерены провести координационный совет по подготовке к совместному шествию в составе единой колонны, которое пройдёт 1 мая в Екатеринбурге.

Отметим, что в Нижнем Тагиле активисты регионального отделения общественной организации «Суть времени» также возложили цветы к памятнику Ленину в сквере Рабочей молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл скандал, связанный с именем Владимира Ленина. Один из высокопоставленных представителей местной епархии в эфире телеканала сравнил Ленина и Гитлера, назвав их «сторонами одной монеты». Руководитель общественной организации «Защитники Отечества» и ветеран Вооружённых сил Николай Рябчевский посчитал себя оскоблённым таким высказыванием, так как он, как и дестятки тысяч жителей России носит на груди награды с изображением Ленина. Более того ветеран убеждён, что подобные высказывания разжигают вражду и ненависть по отношению к гражданам, которые разделяют коммунистические идеи.

Читайте также: «Не Ленин отстранял Николая II»: общественник обратится в прокуратуру

Николай Рябчевский обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства, но проиграл его, так как был признан «незаинтересованной стороной». Тем не менее ветеран не намерен спускать кощунственные с его точки зрения высказывания на тормозах и намерен подать апелляцию, а также он обратился в прокуратуру Свердловской области с просьбой дать правовую оценку высказываниям священнослужителя.