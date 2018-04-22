Берлин, 22 апреля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой семерки» (G7), который должен пройти этим летом в Канаде. Об этом сегодня, 22 апреля, пишет Welt.

Kremlin.ru Главы государств G 8. 2006

«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семёрка» должна снова стать «Большой восьмёркой», — сказала Вагенкнехт.

Ранее заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф заявил, что в настоящее время «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

«G7+1 может стать верным форматом», — добавил Ламбсдорф.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что повторное присоединение России к G7 в настоящий момент невозможно.

Напомним, Россия с 1997 по 2014 входила в этот неформальный клуб ведущих держав и он назывался в тот период «Большой восьмеркой».

Однако после воссоединения Крыма с Россией, клуб вернулся к формату G7.