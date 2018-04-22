Ереван, 22 апреля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Минутами ранее полицейские в ходе шествия задержали на ереванской улице Арцаха Никола Пашиняна и его сподвижника Сасуна Микаеляна. При этом применялись спецсредства — дымовые и свето-шумовые гранаты.

Кадр из видео момента задержания

При этом заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян жал Пашиняну руку и в очередной раз призывал прекратить незаконные шествия. Задержание начали люди в штатском.

Утром 22 апреля имела встреча Никола Пашиняна и премьер-министра Сержа Саргсяна, которая в итоге стала красной чертой для сторон из-за непримиримости позиций.