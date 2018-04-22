Вашингтон, 22 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Страны — члены Всемирного банка приняли решение увеличить капитал этой международной организации на $13 млрд. Об этом накануне, 21 апреля, сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Сообщается, что договорённость о докапитализации Всемирного банка была достигнута в рамках весенней встречи группы в Вашингтоне, которая проходила 16−22 апреля.

В заявлении ВБ уточняется, что $7,5 млрд из выделяемой суммы будут направлены Международному банку реконструкции и развития, остальные $5,5 млрд — Международной финансовой корпорации.

«Ожидается, что совокупные финансовые средства группы Всемирного банка достигнут среднегодового объема в размере почти 100 миллиардов долларов в 2019—2030 годах», — сказано в сообщении.

Напомним, Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Эта организация была создана по итогам Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в США в 1944 году. Делегаты из 45 стран, в том числе представители Советского Союза, обсуждали вопросы восстановления экономики и устройства мирового хозяйства после Второй мировой войны. Однако контроль за этой организацией всегда оставался в руках США.