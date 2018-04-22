Ереван, 22 апреля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Лидер протестного движения против премьерства экс-президента Сержа Саргсяна Никол Пашинян призвал граждан с удвоенным размахом продолжить акции гражданского неповиновения и в 19:00 вновь собраться на площади Республики.

Photolure Серж Саргсян покидает переговоры с Николом Пашиняном

«Вы увидели, что господин Саргсян потерял адекватность и плохо владеет ситуацией», — заявил Пашинян, намекнув на сорванные переговоры.

Напомним, в гостинице «Марриотт Армения» сегодня прошла встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Сержем Саргсяном, во время которой Саргсян отказался вести «переговоры» о своей отставке, призвав Пашиняна не говорить «от имени народа».

Он также заявил: «Вы не осознаете степень ответственности, вы не извлекли уроков из событий 1 марта (2008 года). Если вы продолжите говорить в том же тоне, то мне лишь остается дать вам совет, чтобы вы вернулись в законное поле и пределы логичных действий. В противном случае, вся ответственность ляжет на вас, выбирайте», — сказал премьер-министр Армении.

По мнению аналитиков, напомнив о 1 марте, Серж Саргсян дал понять, что власти намерены жесткими методами подавить акции гражданского неповиновения, которые вот уже десятый день проходят в Армении. Напомним, что 1 марта 2008 года власти с применением армии и огнестрельного оружия подавили массовые акции протеста сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, которые были не согласны с официальными итогами президентских выборов, по которым Серж Саргсян был объявлен победителем.

Однако сейчас у Сержа Саргсяна нет такого ресурса, так как очевидно, что у премьер-министра нет международной поддержки, а есть множество международных обязательств.

Есть версия, что Саргсян может прибегнуть к помощи криминальных элементов, для подавления массовых акций протеста. За последние несколько дней неизвестные банды нападали на автомобили и граждан, которые участвовали в акциях протеста, громили автомобили. Таким образом можно предположить, что Серж Саргсян для того, чтобы остаться у власти, готов стать диктатором, от которого отвернется международное сообщество. В любом случае аналитики ожидают резкого обострения и так накаленной внутриполитической ситуации.

Для заручения международной подержки 21 апреля глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с руководителями аккредитованных в стране дипломатических представительств. По словам Налбандяна, действия правоохранителей в эти дни были не просто соразмерными, но во многих случаях более чем сдержанными.

«Направленные на обеспечение общественного порядка профессиональные, соразмерные действия полиции, соответствующие международным стандартам, являются также результатом многолетнего сотрудничества с ОБСЕ, другими структурами и странами-партнерами», — отметил Налбандян.

По его словам, согласно многочисленным заявлениям полиции, организаторы шествий и митингов допустили множество правонарушений, в первую очередь, нарушив закон «О свободе собраний», что привело к анархическим проявлениям.

Он подчеркнул, что было нарушено право граждан на свободное передвижение, были предприняты попытки вторгнуться в образовательные учреждения, госучреждения и другие заведения, в результате чего была нарушена их нормальная работа, был нанесен ущерб общественному и частному имуществу и т.д.

Налбандян также обратил внимание послов на сегодняшний призыв премьер-министра Сержа Саргсяна начать политический диалог.

Ряд руководителей диппредставительств отметили, что согласны со словами Налбандяна относительно предпринятых властями шагов по обеспечению прав граждан на свободу собраний, профессиональных и соразмерных действий полиции. При этом они подчеркнули важность сохранения мирного характера акций и проведения политического диалога. Представители каких стран были согласны с Налбандяном не сообщается.

Вчера, когда стало известно о переговорах Саргсяна с Пашиняном, правооранительные органы арестовали двух организаторов инициативы «Отвергни Сержа» Армена Григоряна и Давида Санасаряна. Ожидается, что власти Армении вближайщие дни могут лишить депутатской неприкосновенности и арестовать также Пашиняна.