Токио, 22 апреля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Японии в возрасте 117 лет скончалась Наби Тадзима, которая возглавляла список долгожительниц. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство «Киодо».

Richard Monkey Долгожительница

Наби Тадзима значилась в Книге рекордов Гиннеса самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2017 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Тадзима была младше Браун на пять месяцев. Она жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима. Последнее время она провела, в основном, не вставая с постели.

Стоит отметить, что Тадзима была последним верифицированным человеком в мире, который родился ещё в XIX столетии.

У нее было девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.

Теперь старейшей жительницей Земли считается соотечественница Тадзимы Тиё Мияко, которой скоро исполнится 117 лет.