Оттава, 22 апреля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Канада и Япония подписали двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом накануне, 21 апреля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

NordNordWest Канада и Япония

Сообщается, что двустороннее соглашение о поставках и взаимном обслуживании между двумя странами подписали главы министерств иностранных дел Канады и Японии Христя Фриланд и Таро Коно в канадском Торонто, где проходит саммит глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» (G7).

«Это соглашение укрепит сотрудничество между Вооружёнными cилами Канады и Силами самообороны Японии и позволит обеим странам эффективно использовать военную технику друг друга во время операций и учений в Канаде, Японии и других местах», — сказано в сообщении канадского МИД.

По мнению сторон, данное соглашение также будет способствовать сотрудничеству между Японией и Канадой «при ответе на гуманитарные и кризисные ситуации и операциях по поддержанию мира», а также обеспечит более тесное сотрудничество с партнёрами.