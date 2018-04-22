Лондон, 22 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Власти Великобритании и СМИ продолжают нагнетать антироссийскую истерию в королевстве. На этот раз британские спецслужбы признались, что не могут полностью защитить Соединённое Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России, которых не было, нет и скорее всего не будет. Об этом накануне, 21 апреля, пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киарана Мартина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Допрос

По словам Мартина, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости британских систем к кибератакам. Речь прежде всего идёт о системах энерго‑ и водоснабжения, интернете, транспорте, системе здравоохранения.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — сказал Мартин.

При этом он выразил уверенность, что массированная кибератака против Великобритании обязательно будет, это лишь вопрос времени.

Напомним, 11 апреля на конференции по кибербезопасности в британском Манчестере министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд заявила, что Россия якобы проводит «систематические кибератаки» против Великобритании. Это заявление быстро подхватили британские СМИ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации обратило внимание на этот процесс и потребовало от Лондона предоставить доказательства обвинений в кибератаках со стороны России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления в Великобритании направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к кибератаки Лондона на Россию.