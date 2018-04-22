Тегеран, 22 апреля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Зариф заявил, что его страна готова возобновить свою ядерную программу в том случае, если США выйдут из всеобъемлющего соглашения по атому и снова введут санкции против Тегерана. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«У нас имеется несколько вариантов, и все они готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — заявил глава иранского МИД.

Он также подчеркнул, что Иран совершенно готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против Тегерана.

Напомним, президент Трамп ещё в период своей предвыборной кампании не раз заявлял, что всеобъемлющее соглашение по иранскому атому, которого удалось достичь при Бараке Обаме, его совершенно не устраивает и он считает это соглашение вредным для США.

Данное соглашение предусматривает отказ Ирана от военной составляющей в своей ядерной программе, жесткий контроль за иранскими ядерными объектами со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также снятие санкций с Ирана по линии ООН и снятие односторонних санкций со стороны США.

Став президентом, Трамп заявил, что хочет пересмотреть некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранскому атому.

В Евросоюзе крайне недовольны политикой Трампа в этом вопросе и не согласны с изменением положений СВДП.

Стоит отметить, что власти Ирана уже не раз заявляли, что вновь запустят военную составляющую своей ядерной программы, если США выйдут из соглашения или попробуют изменить его, а также снова введут санкции.