Вашингтон, 22 апреля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан призвал украинские власти поднять внутренние цены на газ для населения, а также выполнить другие условия Международного валютного фонда, которые тот выдвигает. Соответствующее заявление Салливан сделал на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Торонто, сообщила накануне, 21 апреля, официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт.

Тарифы на газ

В Торонто проходила встреча министров иностранных дел так называемой Большой семерки (G7). В этот неформальный клуб входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также был приглашен в Торонто, как представитель страны-сателлита. Там состоялась его встреча с исполняющим обязанности государственного секретаря Джоном Салливаном.

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту», — рассказала Науэрт о деталях встречи Салливана с Климкиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд требует от Украины провести ряд разрушительных либеральных реформ и ставит их проведение как условие получения очередного транша финансовой помощи.

С момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники уже несколько раз повышали внутренние цены на газ для населения, и, по всей видимости, сделают это ещё раз.

Стоит отметить, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ повышены не будут. Но при этом он добавил, что кабинет министров готовит новую формулу по расчету тарифов на газ для населения.