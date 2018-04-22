Вашингтон, 22 апреля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В администрации президента США скептически воспринимают заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний. Пхеньян может готовить Вашингтону ловушку, сообщает американская газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

В приватном общении помощники Дональда Трампа не исключают, что лидер КНДР хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Ким Чен Ын может пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможной встречей с президентом США, отмечает издание.

В Белом доме считают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств. Он просто пытается добиться смягчения санкций США против Северной Кореи.

Так, Ким Чен Ын может дать «скромные обещания», от которых позднее откажется. Своими заверениями он может создать иллюзию благоразумности, при этом Вашингтону будет сложнее с политической точки зрения отвергать требования Пхеньяна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Он также пообещал закрыть ядерный полигон Пунгери в провинции Северный Хамген.

Свои решения северокорейский лидер объяснил новой стратегией развития социалистической экономики. Первоочередная задача — повысить уровень жизни граждан КНДР, что потребует мобилизации материальных и человеческих ресурсов.

Напомним также, что в начале марта стало известно о предложении встречи, поступившем президенту США от главы КНДР. Трамп одобрил инициативу Ким Чен Ына. Ожидается, что встреча состоится не позднее начала июня.

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