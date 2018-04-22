Анкара, 22 апреля, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Угроза для Турции на сирийской территории исходит в первую очередь от стратегических партнеров Анкары. Об этом в эфире телеканала NTV заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Он рассказал, что американцы отправили на север Сирии 5 тыс. грузовиков с оружием. Анкара не может купить у Вашингтона оружие за деньги, при этом возглавляемая Соединенными Штатами коалиция бесплатно снабжает террористические группировки оружием и боеприпасами.

«Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о «террористических группировках», турецкий лидер имеет в виду курдов из отрядов «Силы народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз». В Турции эти организации считают ответвлениями Рабочей партии Курдистана, которая в стране запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 января Турция проводит в сирийском Африне операцию под названием «Оливковая ветвь», нацеленную на вытеснение из региона курдских вооруженных формирований. При этом Анкара заявляет о «действиях в рамках международного права», Дамаск же расценивает турецкую операцию как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.

Сирийских курдов поддерживают США, недовольство по этому поводу в Анкаре выражали не раз. Турция опасается направления в свою сторону оружия, полученного отрядами СНС от американцев.

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