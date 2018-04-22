Красногорск, 22 апреля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Непогода стала причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов в семи регионах Центрального федерального округа. Без электричества остались около 73 тыс. человек, сообщает 22 апреля пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.

Central.mchs.ru Аварийно-восстановительные работы после урагана

На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено электроснабжение почти 900 населенных пунктов. В этих областях прошли дожди, снегопады, ветер усиливался до 25 м/с.

Сильный порывистый ветер повалил 161 дерево на территории ЦФО. Травмы получили 12 человек.

В указанных регионах ведутся аварийно-восстановительные работы. В общей сложности привлечены 5 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники.

На местах работают 125 бригад энергетиков, 32 оперативные группы МЧС. Заторов на дорогах нет, пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Москве и Подмосковье действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. Во время урагана пострадали 12 человек. Смертельные травмы получила 13-летняя девочка — на нее упал мусорный контейнер.

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