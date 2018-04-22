Вашингтон, 22 апреля, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Американский авианосец «Гарри Трумэн» может остаться в Средиземном море в качестве ответа на «растущий вызов со стороны России». Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на источники.

U.S. Navy Взлёт истребителя F-18 с палубы авианосца «Гарри Трумэн»

Отмечается, что в Вашингтоне окончательное решение о дальнейшей миссии «Гарри Трумэна» пока не принято. Предполагалось, что авианосец отправится в Персидский залив в рамках регулярной ротации.

Отход от первоначальных планов нарушит порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, введенный в начале 1990-х годов в период операции «Буря в пустыне». При этом присутствие «Гарри Трумэна» поблизости от берегов Сирии и российских военных баз укладывается в ранее представленную в США стратегию национальной обороны, ставящую приоритетом «стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм», отмечает издание.

«Гарри Трумэн» в очередной раз напомнит президенту Сирии Башару Асаду о том, что в случае применения химического оружия против мирного населения сирийская территория подвергнется обстрелу, говорится в публикации.

20 апреля ВМС США сообщили, что авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению поставленных задач в Средиземном море. Группа была направлена к берегам Сирии 11 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ударная группа ВМС США прибыла в Средиземное море на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможном ударе по территории Сирии, которые последовали за инцидентом в Восточной Гуте. США и их союзники утверждают, что в городе Дума правительственные силы применили химоружие, что привело к жертвам среди мирного населения. Москва настаивает, что химатаки не было — имела место провокация.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания всё же нанесли по целям в Сирии ракетные удары. Большинство из более чем сотни ракет было перехвачено сирийскими средствами ПВО.

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