Москва, 22 апреля, 2018, 03:44 — ИА Регнум. По факту гибели несовершеннолетней девочки во время урагана в Москве проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Александр Мотин После урагана

Смертельные травмы ребенок получил вечером 21 апреля. На 13-летнюю девочку и ее 11-летнюю подругу опрокинулся мусорный контейнер. Девочек госпитализировали, однако спасти одну из них врачам не удалось.

ЧП произошло в период штормового предупреждения, когда в столице бушевал шквалистый ветер. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Москве и Подмосковье действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. Во время урагана пострадали 12 человек.

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