Вашингтон, 22 апреля, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Церемония прощания с бывшей первой леди США Барбарой Буш состоялась в храме епископальной церкви в Хьюстоне. Президент США Дональд Трамп на мероприятии не присутствовал, трансляцию вел телеканал MSNBC.

Pixabay.com Женская солидарность

Отдать дань памяти супруге 41-го президента США пришли около 1,5 тыс. человек. В их числе — супруга действующего президента Меланья Трамп, бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама с супругами Хиллари и Мишель. Джорджа Буша-старшего сопровождали члены семьи и сын Джордж Буш-младший с женой Лорой.

Трамп ранее написал в микроблоге, что будет следить за церемонией из резиденции во Флориде.

Выступившие на церемонии родственники и близкие Барбары Буш отметили ее заслуги и выдающиеся личные качества. Они также говорили о ее силе, чувстве юмора и служении семье.

У Джорджа и Барбары Буш — пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.

Как сообщало ИА REGNUM, Барбара Буш ушла из жизни 17 апреля в возрасте 92 лет. Её муж Джордж Буш-старший занимал президентский пост в 1989—1993 годах, а сын Джордж Буш-младший — в период с 2001 по 2009 год.

После кончины Барбары Буш Владимир Путин направил ее супругу телеграмму с соболезнованиями. Российский президент и бывший глава США поддерживают теплые отношения.

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