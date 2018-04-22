Грозный, 22 апреля, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе предложил исполняющему обязанности госсекретаря США Джону Салливану глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Gendargno Рамзан Кадыров

Заявление Кадырова стало реакцией на доклад Салливана, в котором американский политик назвал Россию, Иран, КНДР и Китай государствами, заслуживающими «морального осуждения» за несоблюдение прав человека. Нарушения гражданских свобод происходят в этих странах ежедневно, отметил Салливан.

Слова Салливана, упомянувшего в своем докладе Чечню, Кадыров назвал лицемерными. Вероятно, и.о. госсекретаря перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в США, написал он.

«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе», — написал Кадыров и пообещал принести Салливану извинения, если условия содержания подследственных окажутся хуже, чем в США.

Чеченский лидер также попросил Салливана «не смешить народ баснями» о защите прав человека. Такое беспокойство со стороны Вашингтона выглядит бессовестным на фоне введенных против России санкций, заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в своем докладе о правах человека Джон Салливан обвинил российские власти в ограничении свободы выражения мнений и мирных собраний, а также насилии в отношении представителей религиозных, этнических и иных меньшинств. Это заслуживает морального осуждения и подрывает интересы США, подчеркнул он.