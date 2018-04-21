Вашингтон, 22 апреля, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Американский актер, стендап-комик и каскадер Верн Тройер скончался в возрасте 49 лет. Некролог опубликован на его странице в соцсети Facebook.

Цитата из х/ф «Воображариум доктора Парнаса». Реж. Терри Гиллиам. 2009. Великобритания, Франция, Канада Верн Тройер в роли карлика Перси

Что именно стало причиной смерти артиста, не сообщается. При этом отмечено, что депрессия и суицид являются очень серьезными проблемами.

«Никогда не знаешь, какая борьба происходит внутри человека», — говорится в сообщении.

Верн Тройер был бойцом, когда дело доходило до его собственных битв. Годами он боролся и побеждал, однако на этот раз не справился, добавили авторы некролога.

«Верн был очень заботливым человеком. Он хотел, чтобы все улыбались, смеялись и были счастливы», — отмечено в публикации.

В апреле актера госпитализировали с алкогольным отравлением, сообщает TMZ. Ранее Тройер не раз лечился от алкогольной зависимости.

Верн Тройер родился 1 января 1969 года в Старджисе (штат Мичиган, США). Из-за генетического нарушения его рост составлял 80 см.

Тройер впервые снялся в кино в 1994 году в качестве дублера девятимесячного ребенка («Младенец на прогулке»). Известность пришла к нему после фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» — актер сыграл клона доктора Зло по имени Мини-мы. В фильмах о Гарри Поттере Тройер сыграл гоблина Крюкохвата.

Среди других фильмов с его участием — «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Парень из пузыря», «Воображариум доктора Парнаса».

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